Pedullà: “Il Como rialzerà l’offerta per Kean ma non l’ha ancora fatto. Fortini deve decidere se accettare”

Alfredo Pedullà è intervenuto in esclusiva su Passione Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva su Passione Fiorentina, queste le sue parole:

“Noi avevamo parlato di piste estere per Fortini. C’è l’Hull City, nulla di competitivo ma prima dovrebbe rinnovare con la Fiorentina per andare in prestito. Lui preferirebbe restare in Italia tra Torino, Cagliari e Sassuolo..nessuno ha messo sul tavolo 7/8 milioni. Sta facendo delle valutazioni sul suo futuro all’Hull City. Il Toro aumenta la sua offerta se escono 2 calciatori. Se non accetta può essere che con 7/8 milioni va da un’altra parte, altrimenti resta qui in scadenza. La linea di Paratici è questa.

Mi dispiace parlare di Kean, speravo al 18 Agosto di non dover parlare di lui. Il Como l’offerta la migliorerà, arrivano a 40 con una percentuale. Fino a 15 giorni fa non c’era niente, c’era solo il procuratore che lo offriva al Como. Evidentemente c’è qualche forma di malcontento. Poi c’è stato il primo contatto ieri, con la prima offerta ufficiale.

Il Como può spendere quanto vuole, ha una società ricchissima. Sta alla Fiorentina metterci un punto, il Como ci proverà fino in fondo, se la Fiorentina non lo toglie dal mercato si va avanti allo sfinimento. Gli atteggiamenti di Kean non sono piaciuti a nessuno lo scorso anno. Il Como non ha italiani, ne hanno bisogno e so che loro rilanceranno. Per me ci sono dei momenti in cui non si può più vendere; il campionato sta iniziando.

Sul mercato c’è Pinamonti, c’è la suggestione Icardi. Paratici alla Juventus fece di tutto per prendere Icardi, poi non ci riusciva e andò su Higuain pagando la clausola. Leao chiede 12 milioni l’anno per lasciare il Milan e ne servono 50 per il cartellino. Thorstvedt sta vivendo un dramma suo calcistico, lui vorrebbe andare, vuole la Fiorentina ma se non chiudono andrà da un’altra parte.Sul ritorno di Torreira non ho notizie. Servono uscite a centrocampo, per Fabbian si aspetta qualcosa. Se la Roma non chiude Fofana può essere una strada, costa 35 milioni”