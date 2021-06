Pedullà: “Fiorentina pronta a pagare la penale per liberare Italiano. Il tecnico ha accettato l’incarico”

Stando quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina è pronta a pagare la penale di un milione di euro per arrivare a Vincenzo Italiano. Sempre stando a quanto riportato da Pedullà, al momento non ci sono stati dialoghi tra i club tali e approfonditi da far pensare che si possa arrivare a una soluzione diversa. Italiano aveva adeguato il suo contratto dopo uno straordinario ciclo di due stagioni con risultati strepitosi. Se le cose dovessero restare immutate senza accordi tra i club, i viola potrebbero-dovrebbero entrare nell’ordine di idee di pagare la penale. Ovviamente con la disponibilità già incassata di Italiano dopo qualche altra ora di riflessione. La strada è questa, tracciata, a prescindere da qualsiasi eventuale dialogo tra i due club.

La Fiorentina al momento ha interrotto i dialoghi con gli altri potenziali candidati (Garcia in testa, ma anche Fonseca e Liverani. Novità anche sul fronte Garcia: ieri mattina i contatti sono andati avanti senza soluzione di continuità, ma c’è stata subito distanza (a partire dall’ingaggio). Le riflessioni proseguiranno in queste ore e magari per tutto il fine settimana.

Di seguito il Tweet apparso sul profilo di Pedullà.

#Italiano, la #Fiorentina pronta a pagare la clausola da un milione anche in assenza di accordi con lo#Spezia — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 19, 2021

