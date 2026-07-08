Pedullà: "Fine della telenovela Martinelli, il portiere viola ha scelto l'Avellino ed è già arrivato in città"
Le prime parole del nuovo portiere dell'Avellino in prestito dalla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 21:37
Tommaso Martinelli riparte dall’Avellino. Il portiere è arrivato in Irpinia, le prime parole ai giornalisti presenti: “Ciao a tutti, sono felice di essere qui, ci vediamo presto allo stadio, non vedo l’ora. Forza Lupi” come riportato da AlfredoPedulla.com
Beffata quindi la Sampdoria che non riavrà il portiere della Fiorentina a difendere i pali blucerchiati nella prossima stagione.