Pedullà annuncia: “Dodô-Napoli, pista che può tornare d'attualità. Ma prima serve un'uscita”
Secondo quanto riportato dal noto giornalista Dodò potrebbe lasciare Firenze in direzione Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2026 13:18
Il futuro di Dodô potrebbe veramente intrecciarsi con quello del Napoli. A rilanciare l'indiscrezione è Alfredo Pedullà, che sul proprio profilo X ha fatto il punto sulla situazione dell'esterno della Fiorentina. Secondo l'esperto di mercato, l'interesse del club azzurro, anticipato già all'inizio di giugno, potrebbe tornare concreto nelle prossime settimane. Prima di affondare il colpo, però, il Napoli dovrà sistemare il mercato in uscita. Solo dopo una cessione gli azzurri potranno valutare un eventuale assalto a Dodô, che resta uno dei profili apprezzati per rinforzare la corsia destra.