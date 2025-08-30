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Pedullà annuncia: "Bianco lascerà la Fiorentina in prestito per andare al Paok. Siamo in dirittura"

Alessandro Bianco lascerà la Fiorentina per andare a giocare. Negli ultimi minuti per il centrocampista classe 2002 c’è stata un’irruzione del PAOK Salonicco che quasi sicuramente porterà alla svolta....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2025 14:48
Pedullà annuncia: "Bianco lascerà la Fiorentina in prestito per andare al Paok. Siamo in dirittura" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Alessandro Bianco lascerà la Fiorentina per andare a giocare. Negli ultimi minuti per il centrocampista classe 2002 c’è stata un’irruzione del PAOK Salonicco che quasi sicuramente porterà alla svolta. Bianco stava valutando diverse possibilità, ma il PAOK è al traguardo con la formula del prestito. Lo scrive Alfredo Pedullà

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