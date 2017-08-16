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Pedullà: "Addio anche a Baez, trattativa in un pomeriggio. Andrà a Pescara".

"Siamo allo scambio di documenti per il trasferimento dell’attaccante Baez dalla Fiorentina al Pescara: operazione impostata nel tardo pomeriggio, poco fa il diretto interessato ha ormai sciolto tutte...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 22:30
Pedullà: "Addio anche a Baez, trattativa in un pomeriggio. Andrà a Pescara". -
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"Siamo allo scambio di documenti per il trasferimento dell’attaccante Baez dalla Fiorentina al Pescara: operazione impostata nel tardo pomeriggio, poco fa il diretto interessato ha ormai sciolto tutte le riserve, Zeman lo aspetta".

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