Paul Pogba e quel messaggio criptico ai suoi fan su Instagram

La carriera di Paul Pogba è caratterizzata da un talento straordinario e scelte controverse, che lo hanno reso una figura divisiva ma influente nel calcio mondiale.

Pogba è stato squalificato per quattro anni a febbraio, dopo essere risultato positivo a un test antidoping. È risultato positivo alla sostanza vietata DHEA, che può aumentare naturalmente i livelli di testosterone. Il centrocampista francese non ha giocato una partita dal tre settembre 2023, quando è entrato come sostituto contro l'Empoli. Il suo appello al TAS, acronimo per Tribunale Arbitrale dello Sport, è previsto per questa settimana, ma la sua squalifica potrebbe essere annullata se venisse scagionato da ogni accusa, motivo per cui ha continuato ad allenarsi a casa.

Ripercorriamo brevemente la carriera di questo immenso talento:

Le origini e l'ascesa al Manchester United: Pogba inizia la sua carriera nelle giovanili del Le Havre, dove si mette in luce per la sua fisicità, la sua tecnica e il suo talento innato. Nel 2009, all'età di 16 anni, viene acquistato dal Manchester United, dove continua la sua crescita esponenziale. Con i Red Devils, vince la FA Youth Cup nel 2011, dimostrando di essere un giocatore destinato a grandi cose.



Il passaggio alla Juventus e la consacrazione internazionale: Nel 2012, dopo una sola stagione in prima squadra al Manchester United, Pogba decide di trasferirsi alla Juventus, alla ricerca di maggiore spazio e di un ruolo centrale nel progetto bianconero. In Italia, il talento francese sboccia definitivamente. Con la Juventus, vince quattro campionati italiani consecutivi (dal 2013 al 2016), due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Le sue prestazioni straordinarie lo portano a essere considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo.



Il ritorno al Manchester United e le delusioni: Nel 2016, dopo quattro anni in Italia, Pogba torna al Manchester United, firmando un contratto da record. Le aspettative su di lui sono altissime, ma il suo percorso con i Red Devils è costellato da alti e bassi. Il talento francese dimostra di essere ancora un giocatore di classe, ma le prestazioni non sempre sono costanti e il suo comportamento fuori dal campo spesso fa discutere. Con il Manchester United vince una Coppa di Lega inglese (2017) e una Coppa d'Inghilterra (2016).



L'avventura alla Juventus e il presente: Nel 2022, dopo sei anni al Manchester United, Pogba torna alla Juventus, a segno di un ritorno a casa che riaccende speranze per il futuro. La sua seconda avventura in Italia è però segnata da infortuni e da un rendimento discontinuo, che non riesce a riportare in campo lo straordinario talento mostrato in passato.



La carriera di Paul Pogba è un esempio di talento cristallino unito a una personalità complessa. La sua ricerca di una nuova identità, sia sul campo che fuori, lo ha portato a prendere scelte che hanno diviso il mondo del calcio. Il suo futuro, come quello di ogni grande talento, è ancora incerto, ma resta un giocatore capace di incantare e di lasciare un segno indelebile sul panorama calcistico mondiale.

Secondo la popolare pubblicazione inglese Daily Mail, Pogba è stato incoraggiato a presentare ricorso in seguito a ciò che è avvenuto a Jannik Skinner, anche lui accusato di doping e poi scagionato. La squalifica per doping di Sinner, infatti, è stata annullata dopo che i suoi rappresentanti legali hanno dimostrato con successo che il suo test positivo era dovuto ad una contaminazione causata dal suo fisioterapista. Ci sono delle similitudini con il caso di Pogba, poiché a lui sarebbe stata prescritta una serie di pillole da una società americana nel periodo antecedente al test positivo. Pogba da sempre si dichiara estraneo a questa storia, ed in questi giorni ha condiviso un post su Instagram con immagini di sé che si allenava con un pallone e poi mentre nuotava a casa sua, con la didascalia: "Il tempo ti darà la risposta".

Pogba spera disperatamente che la sua squalifica venga annullata. Ha compiuto 31 anni a marzo, quindi ha ancora tempo per riprendere la sua carriera, se riceve la sentenza sperata. "Sono ancora qui, determinato, ho l'opportunità di combattere ciò che a mio avviso è un'ingiustizia", ha detto Pogba a Sky Italia a luglio. "Non sto facendo quello che amo, ovvero il calcio, ma sono davvero ansioso di tornare. Sono così ansioso, mi sento come un bambino che vuole diventare professionista”. Anche noi non vediamo l’ora di vederlo correre in campo: il suo genio e la sua classe erano in grado di modificare all’improvviso i pronostici delle partite della Serie A e delle competizioni internazionali.