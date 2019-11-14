Pasqualin: "Florenzi rimane alla Roma. Vi spiego perché Ibra andrà al Bologna.."

Lo storico procuratore Claudio Pasqualin ha commentato a Radio Sportiva le situazioni di mercato legate a Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi, che vedono - in un modo o nell'altro - anche la Fior...

Lo storico procuratore Claudio Pasqualin ha commentato a Radio Sportiva le situazioni di mercato legate a Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi, che vedono - in un modo o nell'altro - anche la Fiorentina coinvolta. Partendo dalla destinazione che vedrebbe migliore per l'attaccante svedese: "Al Bologna. In squadre come Inter, Napoli o Milan la sua collocazione sarebbe complicata. Guardate come gestisce l'immagine in questa fase e capite con cui cerca di vendersi. Prima di prendere un tipo così esposto ci penserei molto bene. La presenza di Ibra va a cozzare con la valorizzazione di Piatek. A Bologna per il legame con Mihajlovic la cosa si potrebbe fare".

Sul terzino della Roma, ha poi aggiunto: " Non credo che lascerà Roma. Certo è che Fonseca non lo vede, a differenza di Mancini ed altri, è evidente che il portoghese non lo vede".

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