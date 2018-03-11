Pasqual, maglia e fascia da capitano personalizzata per ricordare Astori (foto)...
In campo oggi contro la Virtus Entella, Manuel Pasqual ha deciso di scendere in campo con una fascia da capitano personalizzata per ricordare Davide Astori, come si può notare dal tweet pubblicato dal...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 15:24
In campo oggi contro la Virtus Entella, Manuel Pasqual ha deciso di scendere in campo con una fascia da capitano personalizzata per ricordare Davide Astori, come si può notare dal tweet pubblicato dall’Empoli:
"AMICI PER SEMPRE: la fascia da capitano e la maglia che indosserà oggi in occasione della gara con la Virtus Entella @ManuelPasqual per ricordare Davide #Astori #CiaoAsto #13"