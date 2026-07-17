Parla Tekke, allenatore del Trabzonspor: "Oulaï? Il suo futuro è ancora da decidere" "

"Sono in corso i colloqui per decidere se resterà o meno"

Non solo il vicepresidente del Trabzonspor si è espresso ieri sul futuro di Christ Inao Oulaï. Anche l'allenatore del club turco, Fatih Tekke, è intervenuto sull'argomento, soffermandosi sul centrocampista classe 2006, seguito con grande interesse dalla Fiorentina.

Le parole di Tekke

"La situazione di Oulaï non è ancora stata definita. Sono in corso valutazioni e colloqui per capire se resterà con noi oppure no. Intorno al suo nome si è parlato molto, ma in questo momento la nostra attenzione è rivolta ad altro", ha dichiarato il tecnico.

Tekke ha poi fatto il punto anche sulle strategie di mercato del Trabzonspor: "Abbiamo accelerato le operazioni in entrata, portando a termine acquisti importanti. Ci resta da completare la rosa con uno o due innesti, continuando a lavorare in piena sintonia con il presidente e la dirigenza."