L'intervista Parla Porta, ex allenatore di Fagioli: "Nicolò ha la personalità per uscire velocemente da questo periodo"

Antonio Porta dice la sua sul viola: "Non è semplice gestire le tensioni di Firenze e della Nazionale. Ma quando hai le qualità, ti riprendi sempre"

Antonio Porta, vice allenatore della Cremonese nella stagione 2021-2022, quando Nicolò Fagioli muoveva i primi passi della sua esperienza in grigiorosso, conosce bene le qualità del centrocampista viola. Un percorso condiviso da vicino, che gli ha permesso di apprezzarne le caratteristiche tecniche, ma soprattutto la personalità e la capacità di crescere attraverso il lavoro. Porta è stato una figura importante nella formazione del giovane Fagioli e oggi, guardando al suo percorso, non ha dubbi sulle possibilità di riscatto del giocatore.

Intervistato dal Corriere dello Sport, il suo giudizio è netto: "Le flessioni si hanno sempre, sono periodiche. Nicolò ha la personalità per uscirne velocemente. Non è semplice gestire le tensioni di Firenze e della Nazionale. Ma quando hai le qualità, ti riprendi sempre. A Cremona ha fatto il mediano nel 4-2-3-1, scambiandosi col trequartista durante la partita. Ha delle doti fisiche incredibili, se metallizzato può pure interdire"