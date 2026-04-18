Parla lo storico agente di Manninger: "Nel 2001 l'occasione della Fiorentina, uno splendido percorso"

Lo storico procuratore di Manninger ha parlato di Alex, che purtroppo è deceduto in seguito ad un tragico incidente qualche giorno fa

Franco Granello, storico agente di Manninger, ha parlato a Tuttosport dopo la terribile notizia della sua scomparsa dopo l'incidente con un treno al passaggio al livello, queste le sue parole:

"Sono stato avvisato dalla mia agenzia: non potevo crederci. Ci siamo visti a Torino qualche mese fa: veniva a trovare Chiellini, aveva una grande amicizia con Buffon. Un ragazzo magnifico, un ufo rispetto a tante situazioni viste nel calcio. Puntuale, preciso, maniacale. Forse all’eccesso: magari questo l’ha un po’ frenato nella carriera. La Fiorentina nel 2001? Abbiamo colto l’occasione e siamo partiti da lì, iniziando questo percorso bellissimo. Era difficile non essergli amico: a volte in questo mestiere non paga, ma con lui era impossibile.

Perché i tifosi lo ricordano così bene? Perché era così: responsabile. All’epoca di Zaccheroni, in Europa League, contro il Fulham non c’era Buffon e lui aveva avuto un problema alla spalla, per il quale si faceva trattare dal fisioterapista del Bayern Monaco. Avevano provato a chiedergli uno sforzo, tanto l’allenatore quanto la dirigenza, ma aveva rifiutato: non poteva tollerare il fatto di poter creare dei danni alla squadra".