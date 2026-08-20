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Parla Costacurta: "La Fiorentina è quella che mi stuzzica di più. Mastantuono possibile colpo dell'estate"

L'ex giocatore del Milan crede nel progetto viola: "Mi incuriosisce davvero tanto, ci stanno provando sul serio".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 11:30
Parla Costacurta: "La Fiorentina è quella che mi stuzzica di più. Mastantuono possibile colpo dell'estate" -
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Intervistato dalla Repubblica, l'ex calciatore del Milan Billy Costacurta, ha parlato dell'inizio della nuova Serie A, esprimendosi su diversi temi e diverse squadre, tra cui la Fiorentina e il suo mercato di altissimo livello.

LE PAROLE

"Voglio proprio vedere Mastantuono, può essere il colpo dell’estate: come talento può essere la copia esatta di Nico Paz. Mi incuriosisce molto. Ma ci sono molte cose che mi stuzzicano, a partire dalla nuova leva di allenatori italiani che stanno venendo fuori ultimamente e che quest'anno avranno degli incarichi di spessore. Aquilani, Grosso, Abate, lo stesso De Rossi, ci servono idee nuove, è importante avere qualcuno che voglia cambiare l’inerzia. E poi aspetto di vedere il Milan di Amorim cosa sarà, se il Como saprà confermarsi. Ma la Fiorentina è quella mi stuzzica: progetto interessante e ambizioso, ci stanno davvero provando».

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