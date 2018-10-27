Pareggia il Torino dopo 10' minuti, il gol lo segna uno sfortunato Lafont
Pareggia il Torino dopo 10 minuti dalla rete di Benassi. A segnare al 13' è direttamente Lafont che dopo un tiro dalla destra finito sul palo
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 20:28
Pareggia il Torino dopo 10 minuti dalla rete di Benassi. A segnare al 13' è direttamente Lafont che dopo un tiro dalla destra finito sul palo, spinge involontariamente il pallone oltre la limea con la schiena.
Tutto nuovamente in discussione dunque, la Fiorentina deve tornare ad attaccare