Pardo: "L'esonero di Grosso è figlio di un feeling mai trovato. Vanoli sa gestire queste situazioni"

Pardo commenta l'addio di Grosso e il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina

Pierluigi Pardo, intervenuto a Radio 24, ha analizzato l’esonero di Fabio Grosso dopo appena tre giornate di campionato, soffermandosi sulla decisione della società e sul progetto avviato in estate.

"Lo sostengo da prima della gara contro il Frosinone: a Firenze c’era grande entusiasmo e sono stati investiti soldi importanti su giocatori interessanti. Mi sembrava però un progetto pensato più per il medio periodo che per ottenere risultati immediati. Alcuni interrogativi, soprattutto in difesa, secondo me erano ancora presenti. Sarebbe servita un po’ di pazienza.

Credo che alla base dell’esonero ci sia stata anche un’incompatibilità e, probabilmente, non si è mai creato il giusto feeling. Se ci fosse stata piena sintonia, probabilmente si sarebbe continuato insieme.

Firenze è una piazza dove l’entusiasmo può trascinare tantissimo, ma allo stesso tempo può diventare molto critica. L’esonero dopo tre giornate, per come la vedo io, nasce anche da un rapporto che non è riuscito a decollare. La società ha scelto una sterzata immediata e Vanoli ha dimostrato di saper gestire situazioni di questo tipo. Si merita questa occasione, anche se ho fiducia in Grosso".