Paratici riceve gratitudine dai tifosi viola ma il mercato della Fiorentina non è finito

La Fiorentina si conferma la "squadra regina" del mercato in Serie A. Attesa per il grande colpo sull'esterno

Applausi a scena aperta ed anche qualche selfie prima di lasciare il campo: è stata questa l’accoglienza che i tifosi viola hanno riservato al direttore sportivo Fabio Paratici a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Benevento, partita valida per i 32esimi di Coppa Italia.

Un comportamento che non può non avere il sapore di gratitudine nei confronti del ds gigliato che sta trascinando e confermando la Fiorentina quale “squadra regina” del mercato in Serie A.

Una sessione di calciomercato iniziata subito in maniera scoppiettante, con una Viola super attiva. Il primo reparto profondamente rinnovato è stato la difesa con Viery e Dragusin. Poi è stata la volta delle fasce con l’approdo in maglia viola di Jimenez, Valdepenas ed infine di Joao Mario. Senza dimenticare il centrocampo, il fulcro del gioco, dove sono state inserite le caratteristiche di Atta ed Oulaï. In seguito è stato il turno dell’attacco con l’arrivo a Firenze di Mastantuono prima (osannato a Peretola ed allo stadio) e di Pellegrino poi.

Ma il mercato della Fiorentina, anche in entrata, è tutt’altro che chiuso, c’è fermento e curiosità per il “mister X” che andrà ad occupare la casella di esterno di sinistra. I tifosi viola si aspettano la cosiddetta “ciliegina sulla torta” in grado di far sognare in grande nella stagione del Centenario del club.