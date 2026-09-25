Paratici osserva la prima dell'Italia di Mancini. il Ds della Fiorentina presente all'Olimpico con Pilar
Fabio Paratici segue Italia Belgio dalla tribuna dello stadio Olimpico di Roma
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2026 21:43
Tra i presenti sugli spalti dell’Olimpico per la sfida tra Italia e Belgio c’è anche Fabio Paratici. Il dirigente della Fiorentina ha seguito dal vivo l’esordio degli Azzurri nella Nations League, accompagnato dalla compagna, l’attrice Pilar Fogliati. I due sono stati ripresi dalle telecamere Rai durante il match.