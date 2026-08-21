Paratici mette fretta al Como. Corriere dello Sport: "Vuole aver risolto la questione Kean entro il weekend"

Fabregas vuole l'attaccante italiano classe 2000 della Fiorentina ma Paratici non ha intenzione di protrarre la questione oltre questo weekend.

Il Como sta riflettendo attentamente sull’offerta giusta da recapitare alla Fiorentina per Moise Kean. Il centravanti piace da pazzi a Cesc Fabregas, il quale insiste affinché la sua dirigenza alzi la posta in palio. Il costo del cartellino è fissato a 40 milioni, ma ciò che preme ai viola è ricevere garanzie sulla formula. Ossia titolo definitivo o prestito con obbligo, al massimo a condizioni facilissime da raggiungere.

Non solo. La Fiorentina non aspetterà all’infinito: Fabio Paratici vorrebbe aver risolto la questione, in un modo o nell’altro, entro il fine settimana. Anche perché l’eventuale addio di Kean andrebbe compensato con l’innesto di un altro elemento. In tal senso il candidato forte resta Andrea Pinamonti del Sassuolo, giocatore gradito a Fabio Grosso e di sicuro affidamento. Coprirebbe le spalle a Mateo Pellegrino.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport