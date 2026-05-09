Paratici aveva pensato a Mourinho, ma ora è il candidato numero 1 alla panchina del Real Madrid

Non è un segreto che tra i tanti nomi che sono frullati in questi mesi nella testa di Paratici c'era il nome di Josè Mourinho.

La Fiorentina è a caccia di un allenatore per la prossima stagione e ha aperto i casting alla ricerca del nome da cui ripartire. Non è un segreto che tra i tanti nomi che sono frullati in questi mesi nella testa di Paratici c'era il nome di Josè Mourinho. Lo Special One attualmente al Benfica era un'idea per portare a Firenze un nome di grande spessore e carisma, ma l'idea di Paratici è destinata a rimanere tale.

Infatti Josè Mourinho è il candidato numero 1 per la panchina del Real Madrid. Dopo gli ultimi fatti e il caos che è scoppiato nello spogliatoio Blancos, Florentino Perez sta penso a Mou per mettere insieme e unire lo spogliatoio. Un bel cambio di prospettiva per l'allenatore Portoghese che è passato da essere un'idea per la Fiorentina ad essere a un passo dal ritorno sulla panchina più prestigiosa al mondo