Paradosso Kean: nonostante un xG di 1.90 non ha ancora trovato la via del gol in Serie A

L’attaccante viola Moise Kean non ha ancora segnato in Serie A, nonostante abbia registrato un xG molto alto.

Secondo quanto emerso da un’analisi delle prime due giornate del campionato di Serie A e riportato sul profilo X di SerieAxG, l’attaccante della Fiorentina Moise Kean risulta essere sfortunato, oltre che essere il giocatore che ha sprecato il maggior numero di occasioni da rete; infatti, a fronte di 1.90 di Expected Goals (xG) nelle prime due uscite, il centravanti è rimasto a secco di gol. Anche se pure lo scorso anno era rimasto a secco nelle prime due, salvo poi rifarsi nelle 36 giornate successive.