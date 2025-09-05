Paradosso Kean: nonostante un xG di 1.90 non ha ancora trovato la via del gol in Serie A
L’attaccante viola Moise Kean non ha ancora segnato in Serie A, nonostante abbia registrato un xG molto alto.
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2025 15:36
Secondo quanto emerso da un’analisi delle prime due giornate del campionato di Serie A e riportato sul profilo X di SerieAxG, l’attaccante della Fiorentina Moise Kean risulta essere sfortunato, oltre che essere il giocatore che ha sprecato il maggior numero di occasioni da rete; infatti, a fronte di 1.90 di Expected Goals (xG) nelle prime due uscite, il centravanti è rimasto a secco di gol. Anche se pure lo scorso anno era rimasto a secco nelle prime due, salvo poi rifarsi nelle 36 giornate successive.