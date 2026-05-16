Palladino sicuro: "Voglio portare l'Atalanta in Europa. A fine stagione poi parleremo del mio futuro"

Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Bologna, soffermandosi sugli obiettivi europei e sulle riflessioni legate alla prossima stagione.

Alla vigilia della gara casalinga contro il Bologna, l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del proprio futuro.

“Non dobbiamo lasciarci condizionare dalle voci”, ha spiegato il tecnico. “In questo momento conta soltanto il presente e per noi l’obiettivo principale è conquistare l’Europa. Anche la Conference League sarebbe un traguardo importante e vogliamo raggiungerlo”.

Palladino ha poi ribadito la necessità di mantenere alta la concentrazione in vista del finale di stagione: “Domani servirà massima attenzione, perché in partite come queste basta poco per compromettere il lavoro fatto”.

Alla domanda su una possibile mancata conferma sulla panchina nerazzurra, l’allenatore ha preferito non sbilanciarsi: “Sono focalizzato esclusivamente sul campo. La cosa più importante è che Percassi sia stato molto chiaro e sincero nelle sue dichiarazioni”. Infine, Palladino ha lasciato aperta ogni possibilità sul futuro: “A fine stagione ci incontreremo e capiremo insieme se ci saranno le condizioni giuste per continuare questo percorso nel migliore interesse dell’Atalanta”.