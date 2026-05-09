Palladino : "Non ho ricevuto nessun segnale dalla società". Possibile cambio allenatore anche per l'Atalanta

Le parole del tecnico farebbero presumere un disallineamento con la società. Ecco che il primo compito di Giuntoli sembrerebbe essere la scelta del nuovo tecnico.

C'è movimento in casa Atalanta. Le parole pronunciate da Raffaele Palladino in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan hanno avuto il sapore di una frattura ormai difficile da ricomporre. “Mi piacerebbe costruire una squadra a mia immagine e somiglianza per aprire un nuovo ciclo, ma non ho ricevuto nessun segnale dalla società”, ha dichiarato l’allenatore, lasciando trasparire un evidente disallineamento con la dirigenza. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo account Instagram, la frase sembra segnare un punto di non ritorno. L’idea di un progetto condiviso tra tecnico e società appare sempre più distante, e la sensazione è che si vada verso una separazione al termine della stagione.

Si profila dunque l’ennesima fase di transizione. Dopo le difficoltà e le riflessioni già emerse la scorsa estate dopo l'addio di Gasperini e dopo il fallimento di Ivan Juric, esonerato a novembre, il club bergamasco si troverebbe nuovamente a dover ripensare la guida tecnica e, con essa, l’impianto complessivo del progetto sportivo. Anche il club bergamasco sembrerebbe dunque inserito nella lista di squadre che cambieranno tecnico a fine stagione.

In questo contesto si inserisce anche il nome di Cristiano Giuntoli, che con ogni probabilità sarà il nuovo DS dell'Atalanta. Dopo l’esperienza alla Juventus, il dirigente è pronto a rimettersi in gioco nel club bergamasco, rilevando il posto di D'Amico.

Un mosaico ancora in movimento, dunque, dove dichiarazioni, indiscrezioni e necessità di rifondazione si intrecciano. Ma la direzione, al momento, sembra chiara: ci sarà un grande tourbillon di allenatori questa estate. Inclusa nell'elenco, come sappiamo bene, anche la Fiorentina.

