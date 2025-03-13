Palladino: "Il miglior primo tempo della stagione. Terracciano è un grande uomo e un grande portiere"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la vittoria della squadra viola in Conference League, queste le parole del tecnico:"Non so s...

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la vittoria della squadra viola in Conference League, queste le parole del tecnico:

"Non so se sarà la svolta ma è stata una vittoria molto bella, grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto, potevamo fare 5 gol nel primo tempo, è stato il miglior primo tempo dell'anno, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, ho capito qual è il problema, dobbiamo trovare ad avere continuità di gioco nei 90 minuti. C'era tensione perchè ci dispiace quando non riusciamo a vincere, questa serata ci serviva, ci ha dato slancio ed entusiasmo, qui l'entusiasmo è fondamentale, dobbiamo portarlo a domenica per fare una grande prestazione.

Terracciano? Con Pietro ho un grandissimo rapporto, lui è un grande uomo e un grande giocatore. Continuo a dire questo.

Abbiamo passato giorni di delusione, la sconfitta in Grecia non ci è andata giu, l'aspettavamo questa partita, i ragazzi erano carichi, lo vedevo nei loro occhi. L'allenatore non deve fare danni ed io ho fatto fare tutto a loro. Per me questo è un anno di formazione e ringrazio i ragazzi per quello che mi danno. Più i giorni passano e più le cose vanno meglio, lavoro con la squadra al completo da 3 giorni, non è alibi e ma ci servono tutti i giocatori.

Aspettavamo Gudmundsson, sta facendo bene e sta continuando a crescere. Mi piace questo 3-5-2 perchè la squadra si esprime bene, costruiamo con due giocatori su due, nel secondo tempo siamo passati al 4-3-3. Sono sorpreso che Gosens e Dodò non siano andati in Nazionale, le scelte le fanno i commissari tecnici, loro stanno facendo un grande campionato, stanno portando numeri e qualità alla squadra, se continuano cosi le soddisfazioni arriveranno"