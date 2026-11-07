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Palladino: "Il Bologna mi ha voluto a tutti i costi. Ultimi 4 anni produttivi, ho portato risultati"

La soddisfazione di Raffaele Palladino dopo la quarta vittoria consecutiva del suo Bologna nel derby emiliano contro il Parma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2026 21:43
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Il mister del Bologna Raffaele Palladino ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul campo del Parma.

Sugli episodi:
"Voi sapete che non mi piace parlare degli arbitri. Dall'incontro con Orsato è stata dettata una linea che non è stata quella di oggi e quindi diciamo che sembrava fossimo tornati allo scorso anno. Oltre a questo preferirei parlare la partita. In generale come direzione di gara sembrava di essere tornato allo scorso anno, con piccoli contatti fischiati come il rigore per il Parma che è inesistente"

Sui cambi offensivi:
"Abbiamo guardato delle immagini nello spogliatoio e sistemato delle cose, mettendo dei giocatori con caratteristiche diverse sugli esterni. Loro si mettevano 4-4-1 e sulle corsie laterali si creava sempre un 3-2. Nel primo tempo non mi era piaciuta la gestione, dovevamo cercare un cross laterale a uscire. Dovevamo entrare anche nei mezzi spazi... Tutte piccole cose che i ragazzi hanno fatto bene nel secondo tempo. Faccio i complimenti alla squadra perché ha saputo leggere i omenti della partita e fare le cose quando andavano fatte".

Sulla crescita di Cambiaghi:
"Non credo che sia frenato. Mi sta piacendo la sua predisposizione al lavoro. Non dimentichiamoci che nasce come ala esterna, ora sta giocando più dentro. Si sta applicando molto e sta facendo molti assist. Io dovrò essere bravo a fargli credere di più al fatto che può riempire l'area ed essere incisivo in zona gol. Ci sta provando e sono sicuro che con le sue qualità e la sua bravura i gol arriveranno. Oggi è stato bravissimo anche da quinto, sia lui che Berna hanno fatto un grande lavoro per la squadra".

Su Bologna e l'inizio positivo:
"Ovviamente sono venuto qui per quello. Il Bologna mi ha voluto e io credevo nella squadra e nella società. Abbiamo iniziato un percorso che mi auguro possa essere lungo. I miei ultimi 4 anni sono stati produttivi, ho portato risultati: questo è il mio lavoro. Cerco di crescere sempre e di portare entusiasmo. Ora stiamo bene, godiamoci l'entusiasmo, la magia con i tifosi, che oggi erano in tantissimi. Ma non abbiamo fatto ancora nulla: dobbiamo lavorare, perché il calcio non ha memoria. Abbiamo ancora tanto da fare"

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