Palladino: "Felice della chiamata di Commisso. Gudmundsson? Non ci aspettavamo un recupero così veloce"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro il Lecce: "Parto dalla telefonata con il presidente. Mi ha fatto molto piace...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro il Lecce: "Parto dalla telefonata con il presidente. Mi ha fatto molto piacere, le sue parole portano sempre energia positiva. Gli voglio bene, è una persona di cuore. C'è grande stima".

Sulla preparazione alla partita: "Tante assenze, tanti infortunati, purtroppo anche accidentali. Ma con l'abbiamo preparata con la massima concentrazione. Siamo in un momento difficile, particolare e delicato della stagione. I ragazzi sono consapevoli che ci vuole cuore, serve mettere in campo tutto quello che abbiamo. Dobbiamo regalare una gioia ai nostri tifosi".

Sulle scelte nel reparto offensivo: "Siamo un po' corti nel reparto avanzato con molte assenze come Adli, Colpani, Kean, Folorunsho. Spesso accade che le assenze si contrano tutte in un settore. Ma facciamo di necessità, virtù. Abbiamo messo in campo i giocatori nel miglior modo possibile, dove i calciatori si trovano meglio. Chi andra in campo stasera dovra dare qualcosa in più".

Infine su Gudmundsson: "Non ci aspettavamo questo recupero così veloce. Siamo felici, è un calciatore molto importante perché ci deve alzare la qualità. Non si è mai allenato con la squadra, abbiamo osato. Se c'è bisogno negli ultimi minuti, Gud ha dato disponibilità".