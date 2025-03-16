Palladino: "È la gara dell'anno per Firenze. Può spostare l'intera stagione, i ragazzi lo sanno"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Fiorentina-Juventus, ha parlato il tecnico dei viola Raffaele Palladino: "Gli applausi fuori dal Franchi? C'è una bell'atmosfera oggi, la gent...

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Fiorentina-Juventus, ha parlato il tecnico dei viola Raffaele Palladino: "Gli applausi fuori dal Franchi? C'è una bell'atmosfera oggi, la gente aspetta questa che è la gara dell'anno a Firenze. Noi vorremo regalargli una serata magica e ce la metteremo tutta, pur sapendo che affronteremo una squadra forte e ferita. Non è facile preparare una partita in soli due giorni ma l'aspetto mentale spesso è più importante di quello tecnico e oggi mi aspetto delle risposte emotive. Dopo il passaggio del turno arriva un'altra partita importantissima. E' arrivata nel momento giusto e può spostare l'opinione di una stagione intera. I ragazzi lo sanno e li ho visti molto carichi".