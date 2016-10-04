E il Palermo può essere ceduto per 100 milioni. Le frasi di Zamparini che lancia la bomba...

Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini, è intervenuto su Radio Kiss Kiss, lanciando quella che non sarebbe certo la sua prima "bomba" della carriera: “Il calcio italiano ha bisogno di investimen...

Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini, è intervenuto su Radio Kiss Kiss, lanciando quella che non sarebbe certo la sua prima "bomba" della carriera: “Il calcio italiano ha bisogno di investimenti, oggi non ce ne sono più. Il sistema finanziario ci ha penalizzati, per questo andiamo a cercare capitali all’estero. Stiamo trattando la cessione al Palermo su una base dei 100 milioni di euro”. Così ha detto Zamparini.