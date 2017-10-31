Paglialunga: ''Il problema di Ianis Hagi è suo padre. Gli mette troppa pressione, meglio El Cholo ed Enrico Chiesa''

Lo scrittore Fulvio Paglialunga ha parlato dell'influenza sui figli da parte dei genitori "illustri" di alcuni giovani viola: "Hagi? Il padre lo ha sottoposto a troppa pressione. Così non si ottiene n...

Lo scrittore Fulvio Paglialunga ha parlato dell'influenza sui figli da parte dei genitori "illustri" di alcuni giovani viola: "Hagi? Il padre lo ha sottoposto a troppa pressione. Così non si ottiene nulla. Mentre Enrico Chiesa è stato bravo nella gestione di Federico, così come Diego Simeone con Giovanni".