PAGELLE VIOLA: I VOTI DELLA PEGGIORE PARTITA DEGLI ULTIMI SEI ANNI.

Sportiello 4.5 Su alcuni gol è tra i colpevoli. FALLACE.Laurini 4 Kean se lo beve COME ACQUA FRESCA.Pezzella 4 Farsi bucare da Petkovic non è proprio il massimo. DISORIENTATO. (Dal 73' Milenkovic 6 Gr...

Sportiello 4.5 Su alcuni gol è tra i colpevoli. FALLACE.

Laurini 4 Kean se lo beve COME ACQUA FRESCA.

Pezzella 4 Farsi bucare da Petkovic non è proprio il massimo. DISORIENTATO. (Dal 73' Milenkovic 6 Grintoso).

Astori 4 Come tutti i suoi compagni, cade nel baratro. MALE.

Biraghi 4 Impreciso in entrambe le fasi. TANTI ERRORI.

Badelj 4.5 A centrocampo lo calpestano. Mezzo punto in più per la traversa. CALPESTATO.

Benassi 4 Errori continui a coronamento di una prestazione GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. (Dal 46' Saponara 5.5 Serve subito l'assist per l'unico gol viola, poi si spegne).

Veretout 4.5 Anche il gladiatore si arrende. SCONFITTO.

Chiesa 5 Si accende due volte e per due volte la Fiorentina va vicina al gol. Per i restanti minuti, però, resta IN OMBRA.

Thereau 4 Assolutamente inesistente, e ormai è più di un mese. GIÀ FINITO? (Dal 46' Dias 6 Entra e segna il gol della bandiera).

Simeone 4 La sua partita finisce al 2', quando spara addosso a un difensore a porta vuota.

Pioli 4 Una partita disastrosa in tutti i sensi. INGUARDABILI.

Tommaso Fragassi