PAGELLE VIOLA: SPORTIELLO IMPAZZISCE, SIMEONE, DRAGOWSKI E DIAS FLOP...
Sportiello 2 Impazzisce e si fa espellere dopo 5'.Milenkovic 5.5 Un paio di grandi interventi che, però, non coprono i molti errori commessi oggi.Pezzella 5 Troppo aggressivo in certe occasioni che pe...
Sportiello 2 Impazzisce e si fa espellere dopo 5'.
Milenkovic 5.5 Un paio di grandi interventi che, però, non coprono i molti errori commessi oggi.
Pezzella 5 Troppo aggressivo in certe occasioni che pesano in favore della Lazio.
Hugo 6- Poco meglio rispetto ai compagni di reparto. Non abbastanza per la sufficienza piena.
Biraghi 6- In difesa traballa eccessivamente. Mezzo punto in più per il rigore conquistato.
Dabo 6- Ottimo lavoro in fase di rottura, ma quanti palloni buttati!
Veretout 8 Prova a prendere per mano i compagni con una splendida tripletta.
Dias 4.5 Leggero, troppo leggero. Lukaku se lo mangia sulla destra. (Dal 79' Saponara s.v.)
Eysseric s.v. (Dall'8' Dragowski 4 Manda subito in porta Chiesa che poi fa espellere Murgia. Peccato che tra i pali non sia altrettanto bravo, per dire un eufemismo).
Chiesa 5.5 Un primo tempo esplosivo, una ripresa insufficiente. E non è la prima volta.
Simeone 4 Difficile dare una definizione alla sua partita, com'è difficile dare un voto alla sua esperienza in viola. (Dal 70' Falcinelli 5 Ma è entrato in campo?)
Pioli 5 Discutibile lasciare in panchina Saponara e Benassi, discutibile schierare un centrocampo a due, quando la Lazio gioca con cinque uomini sulla mediana. Il risultato dà ragione agli avversari.
Tommaso Fragassi