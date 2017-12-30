PAGELLE VIOLA: SIMEONE IL REDENTO, BENE BIRAGHI E PEZZELLA...
Sportiello 5.5 Non impeccabile in occasione del pareggio milanista. SBADATO.Laurini 6 Annulla totalmente Borini, ma su Calhanoglu fatica eccessivamente. AD INTERMITTENZA.Astori 6 Quasi perfetto nel pr...
Sportiello 5.5 Non impeccabile in occasione del pareggio milanista. SBADATO.
Laurini 6 Annulla totalmente Borini, ma su Calhanoglu fatica eccessivamente. AD INTERMITTENZA.
Astori 6 Quasi perfetto nel primo tempo, nella ripresa mostra qualche difficoltà in più.
Pezzella 6.5 Lotta fino ai crampi come un leone per non far avvicinare gli avversari all'area. GLADIATORE. (Dal 73' Hugo 6- Appena entra il Milan pareggia, anche se la colpa non è solo sua. SFORTUNATO).
Biraghi 6.5 Porta a termine numerose scorrerie sulla sinistra e serve anche l'assist per Simone. GIOCATORE PIÙ UTILE.
Badelj 6 Meglio in fase di interdizione che in costruzione, tutto sommato però è SUFFICIENTE.
Veretout 6 Dà il via all'azione dell'1-0, questo gli consente di salvarsi in una partita piuttosto INCOLORE.
Benassi 5 Non indovina neanche un passaggio a centrocampo. BENE MA NON BENASSI. (Dal 66' Eysseric 5.5 Non fa tanto meglio rispetto a Benassi. POCA ROBA).
Dias 6 L'unico a rendersi pericoloso in un primo tempo in cui entrambe le squadre fanno poco. SPIRAGLIO DI LUCE. (Dal 54' Chiesa 6 Regala un briciolo di imprevedibilità all'attacco. MARCIA IN PIÙ).
Thereau 5 Sbaglia troppo in fase offensiva, e nel secondo tempo cala anche a livello di tenuta atletica. INSUFFICIENTE.
Simeone 6.5 Non gioca una partita eccezionale, ma nella ripresa si riscatta, siglando la rete del vantaggio. REDENTO.
Pioli 6- Alla fine di un primo tempo ai limiti del soporifero, i viola vanno più volte vicini al gol. Nella ripresa entrambe le squadre iniziano a spingere, ma la Fiorentina, dopo aver trovato il vantaggio, si fa subito rimontare. AUREA MEDIOCRITAS? QUALCHE DUBBIO.
Tommaso Fragassi