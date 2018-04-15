PAGELLE VIOLA: SIMEONE NON TROVA LA PORTA, BENE HUGO E CHIESA...
Sportiello 6 Poco impegnato, risponde sempre presente.Milenkovic 6.5 Copre bene durante tutti i 90'. Sulla sua fascia difficilmente si passa.Hugo 7 Giganteggia al centro della difesa, non lasciando sp...
Sportiello 6 Poco impegnato, risponde sempre presente.
Milenkovic 6.5 Copre bene durante tutti i 90'. Sulla sua fascia difficilmente si passa.
Hugo 7 Giganteggia al centro della difesa, non lasciando spazi per gli inserimenti avversari.
Pezzella 6.5 Completa la retroguardia, facendo valere tutta la sua forza fisica.
Biraghi 6 Attento e concentrato, avrebbe sui piedi il pallone per sbloccare le marcature, ma calcia clamorosamente fuori. (Dall'80' Dias s.v.)
Dabo 6 Soliti problemi in fase di impostazione, però in interdizione è un osso durissimo.
Veretout 6 Ad intermittenza, alterna buoni disimpegni ad errori evitabili.
Benassi 6 Si limita a fare ciò che Pioli gli chiedi, senza particolari exploit.
Chiesa 7 Un primo tempo eccezionale, una ripresa un po' più sottotono. Resta comunque il migliore del reparto avanzato.
Saponara 6 Dal punto di vista della creazione di gioco è inappuntabile, da rivedere completamente il tiro dalla distanza. (Dal 65' Eysseric 5.5 Non cambia molto la sostanza del match).
Simeone 5 Due occasioni limpidissime, due errori imperdibili. La sua prestazione è insufficiente. (Dal 65' Falcinelli 5.5 Sempre un po' fuori dagli schemi della squadra, fatica ad inserirsi).
Pioli 5.5 Una assolo continuo della Fiorentina che, però, deve fare i conti con un Meret al meglio della sua condizione. Nella ripresa la Spal si scopre un po' per cercare il colpaccio, ma i viola non ne approfittano.
Tommaso Fragassi