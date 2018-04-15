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PAGELLE VIOLA: SIMEONE NON TROVA LA PORTA, BENE HUGO E CHIESA...

Sportiello 6 Poco impegnato, risponde sempre presente.Milenkovic 6.5 Copre bene durante tutti i 90'. Sulla sua fascia difficilmente si passa.Hugo 7 Giganteggia al centro della difesa, non lasciando sp...

A cura di Tommaso Fragassi Tommaso Fragassi
15 aprile 2018 14:11
PAGELLE VIOLA: SIMEONE NON TROVA LA PORTA, BENE HUGO E CHIESA... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Proteste
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Proteste
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Sportiello 6 Poco impegnato, risponde sempre presente.

Milenkovic 6.5 Copre bene durante tutti i 90'. Sulla sua fascia difficilmente si passa.

Hugo 7 Giganteggia al centro della difesa, non lasciando spazi per gli inserimenti avversari.

Pezzella 6.5 Completa la retroguardia, facendo valere tutta la sua forza fisica.

Biraghi 6 Attento e concentrato, avrebbe sui piedi il pallone per sbloccare le marcature, ma calcia clamorosamente fuori. (Dall'80' Dias s.v.)

Dabo 6 Soliti problemi in fase di impostazione, però in interdizione è un osso durissimo.

Veretout 6 Ad intermittenza, alterna buoni disimpegni ad errori evitabili.

Benassi 6 Si limita a fare ciò che Pioli gli chiedi, senza particolari exploit.

Chiesa 7 Un primo tempo eccezionale, una ripresa un po' più sottotono. Resta comunque il migliore del reparto avanzato.

Saponara 6 Dal punto di vista della creazione di gioco è inappuntabile, da rivedere completamente il tiro dalla distanza. (Dal 65' Eysseric 5.5 Non cambia molto la sostanza del match).

Simeone 5 Due occasioni limpidissime, due errori imperdibili. La sua prestazione è insufficiente. (Dal 65' Falcinelli 5.5 Sempre un po' fuori dagli schemi della squadra, fatica ad inserirsi).

Pioli 5.5 Una assolo continuo della Fiorentina che, però, deve fare i conti con un Meret al meglio della sua condizione. Nella ripresa la Spal si scopre un po' per cercare il colpaccio, ma i viola non ne approfittano.

Tommaso Fragassi

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