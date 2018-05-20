PAGELLE VIOLA: SALVI SOLO CHIESA E SIMEONE. FIGURACCIA A MILANO...
Sportiello 5 Non un fulmine di guerra, potrebbe fare meglio in più di una circostanza. (Dal 46' Dragowski 3 Con lui in campo la situazione peggiora significativamente).Milenkovic 5.5 Tra i difensori è...
Sportiello 5 Non un fulmine di guerra, potrebbe fare meglio in più di una circostanza. (Dal 46' Dragowski 3 Con lui in campo la situazione peggiora significativamente).
Milenkovic 5.5 Tra i difensori è quello che esce dal campo con la coscienza meno sporca.
Pezzella 4.5 In parte colpevole sui primi due gol del Milan. (Dal 46' Gaspar 5 In difficoltà a livello tecnico-tattico).
Hugo s.v. Il tempo di completare un recupero in extremis su Kessie e deve subito uscire. (Dal 25' Olivera 4.5 Çalhanoglu e Kessie lo dribblano in ogni modo)
Biraghi 5 Vorrebbe andare al Milan, ma non per questo sarebbe legittimato a lasciare sguarnita la sua fascia.
Dabo 6- Perde il confronto con Kessie, ma oggi non è il peggiore.
Cristoforo 5.5 Ci mette l'impegno, tuttavia i suoi limiti sono evidenti.
Benassi 5.5 Sotto tono, non riesce ad esprimersi su buoni livelli.
Saponara 5 Visibilmente spaesato, il suo contributo nel giropalla viola è scarso.
Chiesa 6 Il migliore nel primo tempo. Fantastico l'assist per Simeone. Cala nella ripresa.
Simeone 6 Un bel gol che gli vale la sufficienza.
Pioli 5 Una squadra quasi completamente demotivata, rimedia una pessima figura a Milano.
Tommaso Fragassi