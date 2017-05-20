PAGELLE VIOLA: PAPERA-SANU, GONZO-ALO E MAXI UMILIAZIONE A NAPOLI...

Tatarusanu 4 Ha colpe sul primo gol, ma è incolpevole sul secondo. Sul terzo, invece, combina un vero e proprio pasticcio.Tomovic 4.5 In difesa traballa e con la palla tra i piedi è un pericolo costan...

A cura di Tommaso Fragassi 20 maggio 2017 22:26

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