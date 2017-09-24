PAGELLE VIOLA: NON BASTANO CHIESA E SAN SPORTIELLO PER IL MIRACOLO...
Sportiello 7.5 Un miracolo nel primo tempo, un altro paio nella ripresa e un rigore parato. Migliore in campo.Laurini 6 Spinazzola non è un avversario facile, eppure lui lo contiene in scioltezza.Asto...
Sportiello 7.5 Un miracolo nel primo tempo, un altro paio nella ripresa e un rigore parato. Migliore in campo.
Laurini 6 Spinazzola non è un avversario facile, eppure lui lo contiene in scioltezza.
Astori 5.5 Non impeccabile nei minuti finali, quando c'è da lottare per difendere l'1-0.
Pezzella 5 Causa il calcio di rigore e alla fine crolla insieme al resto della squadra.
Biraghi 5.5 A volte Ilicic riesce a saltarlo, lui prova a tamponare quando possibile, con alterne fortune. (Dal 67' Maxi Oliver 5 Netta la differenza con Biraghi, che già non aveva giocato benissimo).
Veretout 6 Recupera e smista, si conferma sempre più un giocatore chiave per il centrocampo viola.
Sanchez 5 Quando c'è da impostare, mostra evidenti limiti. Poco meglio sui contrasti.
Chiesa 7 Mezzo punto in più per il gol segnato, una prodezza balistica con un coefficiente di realizzazione altissimo. Corre più di tutti.
Dias 5.5 Il piede debole è un problema più grande di lui, che rallenta spesso azioni pericolose per poter calciare con il sinistro. Senza palla però è una spina nel fianco.
Thereau 6 I compagni lo cercano per le sponde, lui risponde non sbagliando un appoggio. Leader silenzioso. (Dal 75' Eysseric s.v.)
Simeone 5 Sotto porta non si fa valere abbastanza, inutili tutta la corsa ed il sacrificio se i gol non arrivano. (Dal 52' Babacar 4 Atteggiamento sufficiente, poca corsa e nessun apporto in fase offensiva).
Pioli 5 La Fiorentina si difende piuttosto bene e, complice anche uno Sportiello in stato di grazia, riesce a chiudere il primo tempo senza subire neanche un gol. In vantaggio di 1-0 i viola nel secondo tempo cominciano in affanno, fortunatamente Sportiello supera sé stesso, parando anche un rigore. Babacar sbaglia un gol clamoroso e l'Atalanta risponde con una delle leggi più antiche del calcio, pareggiando all'ultimo minuto di recupero.
Tommaso Fragassi