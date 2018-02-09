PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC E VERETOUT A TESTA ALTA. SIMEONE E BADELJ...
Sportiello 5.5 Discutibile la sua posizione e quella della barriera sul gol di Bernardeschi. DISATTENTO.Milenkovic 6.5 Prova di grande personalità e carattere. SCALA LE GERARCHIE.Pezzella 6 Davanti al...
Sportiello 5.5 Discutibile la sua posizione e quella della barriera sul gol di Bernardeschi. DISATTENTO.
Milenkovic 6.5 Prova di grande personalità e carattere. SCALA LE GERARCHIE.
Pezzella 6 Davanti al connazionale Higuain NON SI FA INTIMIDIRE.
Astori 6 Insieme a Pezzella ingabbia Higuain. CONCRETO.
Biraghi 6 Contiene discretamente Bernardeschi, che deve aspettare un calcio di punizione per segnare. OSTINATO.
Badelj 5.5 Anche oggi un po' sotto tono. È inoltre autore del fallo che porta al gol di Bernardeschi. CHE SUCCEDE BADELJ?
Benassi 6- Pochi palloni toccati, non proprio il massimo per uno che DOVREBBE CREARE GIOCO. (Dal 79' Eysseric s.v.)
Veretout 6.5 Il migliore sulla mediana. CORRE E LOTTA.
Dias 6- Sfortunato quando colpisce il palo, stenta per tutto il resto della sua partita. COSÌ COSÌ. (Dal 67' Thereau 5.5 Sembra proprio fuori dagli schemi della squadra).
Chiesa 6 Prestazione accettabile contro un avversario ostico. SUFFICIENTE.
Simeone 5.5 Conferma il suo trend negativo. NON CI SIAMO.
Pioli 6 Schiera i migliori, ma contro la corazzata Juventus non bastano. Peccato, perché con un paio di errori individuali in meno, potrebbe finire in parità. CI STA.
Tommaso Fragassi