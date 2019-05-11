PAGELLE VIOLA: UNA RIPRESA TUTTO CUORE NON BASTA. MURIEL IN OMBRA, CHIESA COSTRUISCE MA SPRECA.
di Stefano BorgiLAFONT: 6,5 Due ottimi interventi su Suso e Calhanoglu, prima che il turco lo impallinasse... senza colpa.LAURINI: 5,5 Non fa danni evidenti, ma sbaglia anche tanti palloni. (dal 67'...
di Stefano Borgi
LAFONT: 6,5 Due ottimi interventi su Suso e Calhanoglu, prima che il turco lo impallinasse... senza colpa.
LAURINI: 5,5 Non fa danni evidenti, ma sbaglia anche tanti palloni. (dal 67' GERSON): 5,5 Entra tra i fischi, ma non è una novità.
MILENKOVIC: 6,5 Benissimo in marcatura su Piatek e Cutrone. Passo avanti dopo il disastro Farias...
VITOR HUGO: 6 Pochi problemi su Borini, anche lui sembra in progresso...
BIRAGHI: 5 Suso lo mette in difficoltà ed il cross vincente viene dalla sua parte. E' in crisi, da parecchio tempo.
BENASSI: 6 Un paio di scelte sbagliate nel primo tempo, cresce sensibilmente nella ripresa. Sufficiente.
EDIMILSON: 5 Il match-winner Calhanoglu sarebbe il suo uomo e se lo perde. Il colored svizzero dà sempre l'impressione del "vorrei ma non posso", ed infatti... Infortunato. (dal 72' VLAHOVIC): S.V.
DABO: 5 mostra limiti tecnici evidenti (anche quando passa terzino) e si sapeva. L'ambiente fa il resto, "bubando" ad ogni suo intervento. Gli regaliamo un 5 di pura simpatia, e tenerezza.
MIRALLAS: 5,5 Il belga si da da fare, costruisce bene ma conclude male. Insomma... non incide. Confusionario.
CHIESA: 6 Non è il Federico strabordante di inizio anno, ed il gol divorato al 75' ne è la dimostrazione. Però ce la mette tutta... Volenteroso.
MURIEL: 5 Qualche guizzo dei suoi, ma è troppo poco per le sue qualità. Evanescente.
VINCENZO MONTELLA: 5,5 Il centrocampo a tre continua ad essere un mistero, e (a nostro parere) un errore. Poi l'aeroplanino le prova tutte, addirittura 4 punte, ma è troppo tardi. Confuso.