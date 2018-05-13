PAGELLE VIOLA: CROLLANO TUTTI. CHIESA PROVA FINO ALLA FINE...

Sportiello 6- Potrebbe fare di più sul primo gol del Cagliari. Non è il maggiore colpevole della sconfitta.Laurini 6 Discreta prova, senza troppe sbavature. (Dall'80' Dias s.v.)Pezzella 6 Sufficiente...

Sportiello 6- Potrebbe fare di più sul primo gol del Cagliari. Non è il maggiore colpevole della sconfitta.

Laurini 6 Discreta prova, senza troppe sbavature. (Dall'80' Dias s.v.)

Pezzella 6 Sufficiente nel complesso. Niente di più.

Milenkovic 5.5 Alterna buoni interventi a clamorosi svarioni in difesa.

Biraghi 5 Perde la marcatura sul primo gol del Cagliari, rischia un'altra volta in avvio di ripresa.

Badelj 6 A centrocampo si salva. Sbaglia poco.

Benassi 5.5 Non emerge, rimane piuttosto in ombra finché Pioli non lo sostituisce. (Dal 61' Saponara 5.5 Fatica a mettersi in mostra).

Veretout 5 Buon primo tempo, ripresa così così. Poi finisce espulso.

Chiesa 6.5 L'unico a provarci davvero fino alla fine.

Eysseric 5 Non entra mai in partita e Pioli è costretto a farlo uscire alla fine del primo tempo. (Dal 45' Falcinelli 5 Come non fosse mai entrato).

Simeone 5.5 Si fa ingabbiare dalla difesa del Cagliari.

Pioli 5.5 La Fiorentina subisce il Cagliari per quasi tutti i 90'.

Tommaso Fragassi