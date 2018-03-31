PAGELLE VIOLA: CHIESA IL MIGLIORE, SAPONARA ILLUMINA, BENE SIMEONE.
Sportiello 6.5 Mai praticamente impegnato. A fine partita effettua una grande parata.Laurini 6.5 Alcune buone diagonali degne di nota. Attento.Pezzella 6.5 A volte anche troppo aggressivo, ma almeno t...
Sportiello 6.5 Mai praticamente impegnato. A fine partita effettua una grande parata.
Laurini 6.5 Alcune buone diagonali degne di nota. Attento.
Pezzella 6.5 A volte anche troppo aggressivo, ma almeno tiene a bada il Crotone.
Hugo 6.5 Tiene unita la retroguardia, col suo strapotere fisico.
Maxi Olivera 6 Non è Biraghi, tuttavia non commette errori gravissimo.
Cristoforo 6 Fa ciò che gli chiede l'allenatore, senza particolari exploit. (Dal 52' Dabo 6 A livello tecnico non è un fenomeno. Ma almeno tiene botta).
Veretout 7 Piede caldissimo, grinta da leone. Giocatore imprescindibile.
Eysseric 6.5 Difficile risaltare in un reparto offensivo in forma come quello di oggi. Lui, però, gioca bene.
Saponara 7.5 Intelligente, intorno a lui gira tutto il reparto offensivo. Illuminante.
Chiesa 8 Scattante, concentrato e cattivo, fa impazzire ed espellere Capuano. E segna pure. (Dal 75' Lo Faso s.v.)
Simeone 7 Il gol è il coronamento di una prova da centravanti vero, nei movimenti e nel fiuto.
Pioli 7 Dopo un primo tempo diviso a metà tra Fiorentina e Crotone, i viola, passati in vantaggio in avvio di gara, dilagano, battendo un Crotone che non riesce a resistere.
Tommaso Fragassi