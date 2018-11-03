PAGELLE VIOLA: CHIESA COME AL SOLITO IL MIGLIORE. LAFONT INVECE...

Lafont 5 Sulle uscite è a dir poco un disastro. Rovina la partita con i suoi errori.Milenkovic 6 Sbaglia poco in retroguardia e ha la meglio nel duello con El Shaarawy.Pezzella 6.5 Roccioso, diventa a...

A cura di Tommaso Fragassi 03 novembre 2018 19:37

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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