PAGELLE VIOLA: CHIESA COME AL SOLITO IL MIGLIORE. LAFONT INVECE...
Lafont 5 Sulle uscite è a dir poco un disastro. Rovina la partita con i suoi errori.Milenkovic 6 Sbaglia poco in retroguardia e ha la meglio nel duello con El Shaarawy.Pezzella 6.5 Roccioso, diventa a...
Lafont 5 Sulle uscite è a dir poco un disastro. Rovina la partita con i suoi errori.
Milenkovic 6 Sbaglia poco in retroguardia e ha la meglio nel duello con El Shaarawy.
Pezzella 6.5 Roccioso, diventa ancora più utile nella ripresa, con alcuni interventi provvidenziali.
Hugo 6 Bene sui palloni alti, anche se a volte Dzeko ha la meglio su di lui.
Biraghi 6 Limita Under prima e Shick poi. Attento.
Veretout 7 Trasforma il rigore con grande freddezza e tiene le redini del centrocampo come un regista navigato.
Benassi 6 Scattante, resta un elemento importante per il giro palla della Fiorentina. (Dal 72' Dabo 6 Pioli lo manda in campo per recuperare palloni e lui esegue).
Gerson 6.5 Troppo spesso si lascia andare a egoismi evitabili. Cresce tanto nel secondo tempo.
Mirallas 5.5 Si vede raramente, nonostante i ritmi del match siano molto elevati. (Dal 54' Edimilson 6 Entra subito in partita. Da mezzala è a suo agio).
Chiesa 7.5 Un rullo compressore, trascina tutta la squadra con iniziative personali.
Simeone 5.5 Fatta eccezione per il rigore conquistato, fa a gara con Dzeko per chi sbaglia di più. (Dal 78' Pjaca s.v.)
Pioli 5.5 Partita preparata benissimo, giocata bene e rovinata dalla scelta (non è la prima volta) di far chiudere in difesa la propria squadra al 70' sull'1-0.
Tommaso Fragassi