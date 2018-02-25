PAGELLE VIOLA: BIRAGHI E ASTORI I MIGLIORI. SIMEONE E FALCINELLI...
Sportiello 6 Non deve fare miracoli, ma para comunque tutto ciò che deve parare. GIOCO FACILE.Hugo 6 A suo agio nella difesa a tre, non commette errori. SICURO.Astori 6.5 Inglese è il più pericoloso d...
Sportiello 6 Non deve fare miracoli, ma para comunque tutto ciò che deve parare. GIOCO FACILE.
Hugo 6 A suo agio nella difesa a tre, non commette errori. SICURO.
Astori 6.5 Inglese è il più pericoloso del Chievo, ma il capitano viola lo INGABBIA.
Pezzella 6 Si incolla a Pucciarelli che non è un fenomeno, ma che oggi non vede palla. FRANCOBOLLO.
Biraghi 6.5 Sfrutta il vento a favore per segnare un bel gol, in difesa limita Castro. DECISIVO.
Cristoforo 6 Dà equilibrio alla squadra, coprendo con attenzione davanti alla difesa. ATTENTO. (Dal 70' Dabo 5 Per poco non si fa autogol, non stoppa un pallone neanche per sbaglio).
Benassi 6.5 A centrocampo è il migliore, sicuramente il più CONTINUO.
Veretout 5.5 Meno brillante rispetto ai suoi standard. E davanti a Sorrentino potrebbe calciare meglio. IMPERFETTO.
Chiesa 6 Si sveglia un po' tardi, mettendo Simeone davanti alla porta e creando diversi grattacapi al Chievo. SCOPPIO RITARDATO. (Dall'87' Gil Dias s.v.)
Falcinelli 5.5 Se questo è tutto ciò che sa fare, c'è da rimpiangere Babacar. POCA ROBA. (Dall'87' Thereau s.v.)
Simeone 5 Solita prestazione di tanta corsa... e POCA SOSTANZA.
Pioli 6 Con il 3-5-2 la Fiorentina si porta subito in vantaggio, gestendo il risultato fino al termine del primo tempo. Con il cambio di campo (e il vento a sfavore) i viola rischiano diverse volte, finché il triplice fischio non regala la vittoria alla Fiorentina.
Tommaso Fragassi