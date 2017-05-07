PAGELLE VIOLA: BERNA IL "SALVATORE". INCUBO KALINIC...

Tatarusanu 6- Una fantastica parata in avvio di ripresa salva il risultato. Incolpevole sul calcio di rigore, forse potrebbe tentare l'uscita sul calcio d'angolo del 2-1.Sanchez 5 Gioca a intermittenz...

Tatarusanu 6- Una fantastica parata in avvio di ripresa salva il risultato. Incolpevole sul calcio di rigore, forse potrebbe tentare l'uscita sul calcio d'angolo del 2-1.

Sanchez 5 Gioca a intermittenza, poi si prende gran parte delle colpe sul 2-1 di Iemmello.

Gonzalo 5 Il calcio di rigore per il quale rimedia l'espulsione è molto dubbio, ma quanti errori in copertura!

Tomovic 6- Il più sicuro del reparto difensivo, limita Ragusa piuttosto bene, ma fatica su Politano.

Maxi Olivera 5.5 Si dà molto da fare, con i piedi però lascia a desiderare.

Badelj s.v. (Dal 15' Bernardeschi 7 Dai suoi piedi parte l'unica azione pericolosa del primo tempo, poco dopo conquista un calcio di rigore. Ok anche nella ripresa, e nel finale arriva anche il gol).

Vecino 5.5 Lento e macchinoso, ha il merito di fare l'assist in extremis per Bernardeschi.

Cristoforo 5 Esclusi un paio di numeri interessanti, non si vede praticamente mai. (Dal 77' Babacar s.v.)

Borja Valero 6 Suo l'assist per Chiesa, la pioggia non gli consente di rendere al meglio.

Chiesa 6 Movimento perfetto, stop e gol. Nel complesso, niente di eccezionale, la rete però gli regala mezzo punto in più. (Dal 62' Tello 6- Cerca di dare un tocco di velocità in più alla squadra)

Kalinic 4.5 Sbaglia il calcio di rigore e sulla respinta calcia addosso a Consigli. Non indovina più niente.

Sousa 5 Per 30' i viola non girano: reparti troppo distanti, giocatori fermi e redini del gioco regalate al Sassuolo che, fortunatamente, non ne approfitta. Dopo il rigore fallito clamorosamente da Kalinic, la Fiorentina si sveglia e al 36' Borja Valero inventa un fantastico assist che Chiesa trasforma nello 0-1. Anche nel secondo tempo i maggiori pericoli vengono creati dal Sassuolo, alla Fiorentina viene annullato un gol per fuorigioco inesistente, poi viene assegnato un rigore dubbio ai neroverdi che pareggiano. Alla fine è Iemmello a punire i viola di testa su calcio d'angolo, poi Bernardeschi pareggia i conti in extremis.

Tommaso Fragassi