PAGELLE VIOLA: BENE TELLO E CHIESA, MA È DISASTRO COLLETTIVO...

Tatarusanu 5 Spartisce con Sanchez le colpe sul primo gol dell'Empoli. Subisce pure il 2-1 su rigore.Sanchez 4.5 Non incolpevole durante l'azione del primo gol ospite. Si fa dribblare come un manichin...

Tatarusanu 5 Spartisce con Sanchez le colpe sul primo gol dell'Empoli. Subisce pure il 2-1 su rigore.

Sanchez 4.5 Non incolpevole durante l'azione del primo gol ospite. Si fa dribblare come un manichino da Pucciarelli nell'azione che porta al rigore dell'Empoli.

Astori 5.5 Abbastanza concentrato e sicuro, ma crolla nel finale.

Tomovic 5.5 Limita bene l'esuberante Croce. Male su Pucciarelli in occasione del rigore avversario.

Vecino 5 Quasi un fantasma a centrocampo. Costruisce poco e difende altrettanto.

Borja Valero 6- Serve l'assist per l'1-1 di Tello, dubbio il fallo su Pucciarelli nel finale.

Tello 6 Bersaglio di molti fischi, non demorde e continua a proporsi finché non segna il gol del pari.

Chiesa 6 Nel primo tempo è il più convincente per la Fiorentina, cala leggermente nella ripresa. (Dall'83' Maxi Oliveira s.v.)

Saponara 4 Inesistente, un pesce fuor d'acqua negli schemi di Sousa. (Dal 61' Ilicic 6 Non sfigura).

Bernardeschi 4.5 Più utile in difesa che all'attacco. Non è la sua giornata. (Dal 61' Babacar 6 Tutto l'attacco trae beneficio dal suo ingresso).

Kalinic 4 Sbaglia tutti i movimenti o quasi, e non è la prima volta. Insufficiente.

Sousa 4 Tolti un paio di tiri di Chiesa, è l'Empoli a creare i maggiori pericoli in un primo tempo nel quale il predominio del possesso palla è nettamente viola. Al 45' le squadre rientrano dagli spogliatoi sullo 0-1, ma la situazione non cambia. Entrano Ilicic e Babacar e la Fiorentina trova subito l'1-1. Peccato che poi i gigliati non trovino la via del secondo gol, ne approfitta l'Empoli per segnare il 2-1. Risultato che getta un'enorme vergogna su tutta la squadra. Complimenti.

Tommaso Fragassi