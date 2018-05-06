PAGELLE VIOLA: BENASSI GUERRIERO, OK DABO E SIMEONE. LA DIFESA INVECE...

Sportiello 6 Non ha colpe sui gol del Genoa. Para il parabile.Gaspar 5.5 Leggero, lo dribblano spesso. All'attacco non si vede mai. (Dal 76' Falcinelli 6.5 Entra molto bene in partita. Cambio indovina...

Sportiello 6 Non ha colpe sui gol del Genoa. Para il parabile.

Gaspar 5.5 Leggero, lo dribblano spesso. All'attacco non si vede mai. (Dal 76' Falcinelli 6.5 Entra molto bene in partita. Cambio indovinato).

Milenkovic 5.5 Appena il Genoa inizia a spingere, crolla insieme ai suoi compagni di reparto.

Pezzella 5 Nella ripresa sbaglia quasi tutto ciò che si può sbagliare.

Biraghi 5 Si fa saltare nello stesso modo su entrambi i gol del Genoa.

Badelj 6 Ordine e geometrie al servizio della squadra. (Dal 63' Dabo 7 È fondamentale ai fini della rimonta viola).

Benassi 7 Un gol frutto di intelligenza tattica e furbizia. È l'ultimo ad arrendersi.

Veretout 6 Si limita a svolgere i suoi compiti, senza sbagliare troppo.

Chiesa 6.5 I primi 45' non sono eccezionali, a differenza dei secondi 45', in cui manda in crisi la retroguardia avversaria.

Saponara 6 Discreto il suo lavoro sulla trequarti. Sufficiente. (Dal 65' Eysseric 6 Si fa trovare al posto giusto al momento giusto per segnare il gol del pareggio).

Simeone 6.5 Un grande primo tempo e una ripresa sotto tono. Il voto finale è frutto della media tra le due frazioni.

Pioli 6.5 La Fiorentina, ben organizzata, tiene il possesso palla e il dominio generale del gioco nel primo tempo, chiudendo in vantaggio. Nella ripresa i viola abbassano il ritmo e il Genoa ne approfitta per pareggiare. La Fiorentina, però, non si arrende e rimonta, portando a casa i tre punti.

Tommaso Fragassi