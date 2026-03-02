PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON IMBARAZZANTE, DISASTRO RUGANI. SI SALVA PARISI

La Fiorentina ha perso per 3-0 al Bluenergy stadium contro l’Udinese grazie ad una rete di Kabasele su calcio d’angolo al decimo minuto del primo tempo e alle reti di Davis e Buksa. Questi i voti dei protagonisti:

De Gea 5.5: Non esce in occasione del gol del vantaggio friulano. Un difetto sul quale deve lavorare, al 36esimo una bella parata di piede su Davis che replica nel secondo tempo. Intuisce il rigore di Davis ma casca sulla finta perdendo l’appoggio

Pongracic 5: Fa fatica da braccetto a trovare le misure e si fa ammonire per un fallo su Zaniolo. Intraprendente con il pallone ma non è sempre preciso. Esce a fine primo tempo

Comuzzo 5.5: Entra al posto di Pongracic offrendo una prestazione simile

Rugani 3.5: Si perde Kabasele in occasione dell’1-0. Non tiene mai Davis e al 60esimo si fa fregare su un cross e lo stende in area di rigore. Al 90esimo ingenuo su Buksa, si fa girare intorno e prende il 3-0. Un esordio da incubo, 3 gol subiti e tutti con responsabilità sue

Ranieri 5.5: Attento e ordinato in difesa, sembra il più solido dei suoi compagni di reparto. Ammonito per una simulazione di Zaniolo

Fagioli 6: Sempre al centro del gioco viola, tocca tanti palloni e come sempre cerca di illuminare i compagni. Uno dei più positivi anche per atteggiamento e personalità. Nel secondo tempo perde dei palloni sanguinosi ma perché non c’è movimento dei compagni

Harrison 5: Si muove bene, è sempre al posto giusto e al momento giusto. Ma è completamente innocuo, i suoi cross finiscono sempre ai difensori avversari. Non calcia mai

Mandragora 5: Tra i più positivi del primo tempo. Calcia 3 volte ma senza mai prendere la porta, clamoroso l’errore al 16esimo quando da buona posizione spara alto un rigore in movimento. Anche al 48esimo non riesce a calciare davanti al portiere

Brescianini 5: Perde tanti palloni, molto compassato e lento. Esce a fine primo tempo

Ndour 5.5: Entra e gioca un tempo senza incidere, sfiora il gol su calcio d’angolo, sbaglia sempre la scelta

Gudmundsson 4: Un fantasma nel primo tempo, non si vede mai e quando si vede sbaglia tecnicamente. Sempre anticipato dall’avversario. Al 50esimo gestisce malissimo un contropiede in 3vs1

Parisi 6.5: Cambiano i moduli e gli avversari ma Parisi da qualche mese a questa parte offre sempre la stessa prestazione. Vivace, pimpante e attento in difesa. Il migliore dei suoi

Kean 5: Una partita difficile, lasciato solo contro 3 difensori viene servito poco e male dai compagni. Lui tuttavia ci mette poco del suo. Esce al 70esimo senza lasciare traccia

Piccoli 5.5: Entra ed ha subito una buona occasione ma calcia malissimo