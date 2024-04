PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO PARISI, BELOTTI PEGGIO DI NZOLA, MENO MALE C’È BONAVENTURA

Terracciano 6,5 Splendide un paio di parate nel primo tempo, nel secondo tempo è inoperoso

Kayode 6 Anche lui sembra non essere brillante, sbaglia qualche tocco di troppo. Nel complesso però non demorde mai e non si risparmia

Quarta 4,5 L’azione che porta al rigore del Genoa inizia da un suo retropassaggio sballato, peccato perchè i primi minuti erano stati pieni di salvataggi e anticipi. Anche la sua gara è piena di errori e imprecisioni

Ranieri 5 L’impressione è che senza Milenkovic perde la giuste distanze. Sbaglia spesso posizione e non sempre è pronto per murare l’avversario, come se fosse sempre in ritardo

Parisi 4,5 Consegna il gol del vantaggio al Genoa con un fallo in cui sbaglia tutto: tempo, scelta, movimento. Terzo rigore contro causato da un suo errore: Napoli, Bologna e adesso Genoa. Se ci si chiede perchè non è titolare la risposta è nei fatti e negli errori commessi praticamente ad ogni partita giocata. Nel secondo è lento nelle giocate e nelle decisioni

Duncan 5 Male nel primo tempo, non è pulito nelle giocate, non è fa tanta confusione. Si perde Ekuban nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo e per poco il Genoa non segna.

Bonaventura 7 Unica vera luce nel primo tempo, si fa dare palla e combina sempre qualcosa di buono. Splendido l’assist per il gol del pareggio di Ikonè

Beltran 5 Si vede poco, perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo. Nel primo tempo riceva una bella palla da Ikonè in piena area ma non riesce a mettere in mezzo come deve

Ikonè 6,5 Il gol salva la sua partita ma salva anche la Fiorentina, nel primo tempo ha tempo e spazi per le sue giocate ma non rifinisce mai come potrebbe, più pratico nel secondo

Sottil 5 La sua unica scusante è la marcatura che riceve una marcatura sempre oltre il limite del fallo ma lui non è mai cosi sveglio e veloce nel sapersi trovare i giusti spazi

Belotti 4,5 Minuto 47, la Fiorentina riparte in contropiede, il Genoa ha la difesa altissima, Ikonè è partito e con un passaggio sarebbe solo, Bonaventura serve Belotti che dovrebbe lanciare il francese, ma il gallo sbaglia lo stop e inciampa. Peggio di Nzola. E non era facile.

Arthur 5,5 Entra e gira la palla nel modo più giusto e veloce possibile. Niente di eccezionale comunque, si vede che non sta passando un momento bellissimo

Mandragora 6 Va vicino al gol con una bella punizione, per il resto non forza la giocata ma dà ordine

Nico Gonzalez 5,5 Ha una voglia da matti di incidere, si infuria contro Parisi per una palla non servita nel momento giusto, murato quasi sempre

Kouamè 5,5 Lotta e corre per mettere in pericolo il Genoa sui palloni alti, ci riesce solo in parte

LO SFOGO DI CHIESA CONTRO ALLEGRI