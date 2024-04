Quarta pasticcia, Gudmundsson segna il rigore. Ikonè acciuffa il pareggio. Ora testa alla Conference

Il primo squillo è della Fiorentina, al 4′ cross dentro di Sottil sul quale arriva Belotti che di testa manda alto. Al 7′ tiro debole di Ikoné. Al 12′ pericoloso il Genoa con l’incursione di Messias che si presenta davanti a Terracciano, scivolata decisiva di Ranieri. Al 15′ conclusione alta di Ekuban. Al 18′ occasione Fiorentina, Bonaventura per Beltran, tiro alto di pochissimo. Al 22′ salva Terracciano, cross di Martin per Ekuban che sfugge a Quarta ma trova la grande risposta del portiere viola che devia in angolo. Al 23′ Ekuban ancora lui! L’attaccante stacca tutto solo di testa mandando a lato, che chance divorata! Al 26′ Belotti segna sull’imbucata di Beltran, gol annullato dal VAR per fuorigioco. Al 40′ pasticcia Martinez Quarta, palla regalata a Messias, il quale si fa parare il tiro da Terracciano, sul pallone si avventa Ekuban che viene atterrato in area da Parisi, Di Marco non ha dubbi calcio di rigore. Dal dischetto Gudmundsson spiazza Terracciano e fa 1-0 per il Genoa. Al 44′ Messias out per infortunio, Thorsby in campo. Al 48′ Bonaventura crossa dentro per Belotti che non riesce ad indirizzare il colpo di testa verso Martinez.

Al 46′ fuori Duncan, al suo posto Arthur. Al 53′ brutto tiro di Arthur da fuori. Al 54′ Bonaventura crossa dentro per Ikoné che firma l’1-1. Al 55′ triplice fischio, fuori Sottil, Belotti e Beltran, dentro Nico, Mandragora e Kouamé. Al 60′ cambi nel Genoa, fuori Sabelli e Martin, dentro Spencer ed Haps. Entra anche Retegui, fuori Ekuban. Al 63′ ammonito Spence per l’entrata su Nico. Al 68′ botta di Mandragora sulla punizione, palla di poco alta sopra la traversa. Al 69′ fallo di Kayode su Retegui, Di Marco dà calcio di rigore. Di Marco viene richiamato all’OFR e revoca il penalty. Al 75′ cross dentro per Quarta che colpisce il pallone che viene però deviato in angolo. Al 76′ ancora una volta pericoloso Ikoné. A 79′ fuori Badelj, dentro Strootman. All’84’ fuori Bonaventura, dentro Milenkovic. All’88’ Haps colpisce il pallone con il braccio in area, episodio dubbio. Al 91′ ammonito Ranieri. Al 95′ giallo per Bani dopo il fallo su Kouamé.

