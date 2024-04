Italiano: “Belotti doveva prendersi qualche responsabilità dal dischetto. Dà l’anima, merita il gol”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato prima della sfida contro il Genoa: “Belotti tra qualche portiere che ha incontrato che ha fatto qualche parata importante, doveva prendersi qualche responsabilità dal dischetto in qualche situazione per prendere autostima. Lo stiamo continuando a coinvolgere perché si ammazza per la squadra, manca solo il gol. Ma sono convinto che arriverà, per come lavora per la squadra merita di andare a segno. Mi auguro di vederlo esultare oggi”.

FORMAZIONE FIORENTINA: PARISI TITOLARE, NICO GONZALEZ IN PANCHINA, QUARTA CON RANIERI