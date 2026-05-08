Pablo Marì è già ai saluti con l’Al-Hilal. TMW: "Ipotesi ritorno in Serie A?"

Il difensore non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il club saudita

Secondo quanto scritto da tmw, l’avventura di Pablo Marí con l’Al Hilal sembra ormai destinata a chiudersi al termine della stagione. Arrivato a gennaio su richiesta di Simone Inzaghi, il centrale spagnolo era stato scelto per rinforzare la difesa in un momento di emergenza, dopo il mancato arrivo di alternative sul mercato.

L’ex difensore della Fiorentina aveva trovato subito spazio, disputando cinque partite consecutive appena approdato in Saudi Pro League. Successivamente, però, il suo minutaggio si è ridotto sensibilmente dopo il rientro di Kalidou Koulibaly dagli impegni in Coppa d’Africa.

Da quel momento, Pablo Marí ha collezionato soltanto altre tre apparizioni nella Champions asiatica, l’ultima delle quali ad aprile. Il suo contratto con il club di Riad scadrà il prossimo 30 giugno e, non verrà prolungato.

Il difensore starebbe già valutando le prossime mosse per il futuro. Restare in Arabia Saudita rappresenta una possibilità concreta, magari trasferendosi in un’altra squadra della Saudi Pro League, ma prende quota anche l’idea di un ritorno in Serie A, dove il suo profilo esperto continua a interessare diversi club.

Sbarcato in Italia nel 2022 con la maglia dell’Udinese, Pablo Marí ha poi vestito anche le maglie di Monza e Fiorentina, accumulando oltre 130 presenze nel massimo campionato italiano.

Nel corso della sua carriera il classe ’93 ha giocato anche in Spagna e Olanda, oltre alle esperienze internazionali con il Flamengo e con l’Arsenal.