Oulai resta a guardare: zero minuti nella vittoria della Costa d'Avorio contro il Gambia

Il centrocampista viola non è stato utilizzato nel successo per 2-1 degli ivoriani

La Costa d'Avorio conquista una vittoria per 2-1 contro il Gambia nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027, ma per Christ Inao Oulaï la serata si chiude senza scendere in campo. Il centrocampista della Fiorentina, partito dalla panchina, non è stato chiamato in causa dal commissario tecnico Renard neppure nel corso della ripresa.

Gli ivoriani hanno indirizzato la partita già nel primo tempo, portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Malick Yalcouyé al 17' ed Elye Wahi al 24'. Il Gambia ha accorciato le distanze con Musa Barrow al 38', ma nella seconda frazione il risultato non è più cambiato.